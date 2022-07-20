Altın dar banttaki seyrini sürdürüyor

Altın 11 ayın en düşük seviyesindeki seyrine devam ederken uzmanlar Fed'in Temmuz toplantısına dek bir ralli için alan olduğu görüşünde

Altın, güvenli varlıklara talebin azalmasının bir göstergesi olarak dolardaki değer kaybının devam etmesiyle dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor.

Güne 1.711 dolar seviyesinden başlayan spot altının onsu seansın ilerleyen bölümlerinde 1.706 doları test etti.

ABD'de tahviller düşüşüne ara verirken 10 yıllık tahvil getirisi tekrar yüzde 3’ün üzerine çıkardı.

Bloomberg verilerine göre altın destekli Borsa yatırım fonları 15 gün boyunca düşerek Mart 2021’den bu yana en uzun düşüşünü yaşadı.

Yatırımcılar merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için yapacağı hamlelerle ilgili daha net işaretler görmeyi bekliyor. Bloomberg kaynaklarına göre Avrupa Merkez Bankası faizleri Perşembe günü geçen ay işaret ettiği 25 baz puan yerine 50 baz puan artırmayı değerlendiriyor. Fed’in 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak toplantısı da yakından izlenecek.

Standard Chartered Metal Analisti Suki Cooper Bloomberg TV’ye verdiği röportajda “Aslında Temmuz Federal Açık Para Komitesi (FOMC) toplantısına yaklaşırken bir rahatlama rallisi yaşanması için alan var. Bu olursa bir miktar sıçramayla fiyatların yakın vadede tekrar 1.750 dolar civarına çıktığını görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Altının gerçek bir ralli yaşaması için borsa yatırım fonlarındaki çıkışın dengelenmesi ve aşağı yönlü birçok riskin piyasa tarafından fiyatlanması gerektiğini söyleyen Cooper altın tüketiminde yavaşlama dönemine girildiği için fiziksel talepten kaynaklanana fiyat tabanının dayanıksız olduğunu ekledi.