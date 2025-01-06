  • BIST 10093.13
  • Altın 3016.913
  • Dolar 35.3654
  • Euro 36.3831
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Altın düşüşünü sürdürüyor

» »
Altın, hafta sonu Fed yetkililerin enflasyon konusundaki endişelerini dile getirmesiyle düşüşünü sürdürüyor.
Altın düşüşünü sürdürüyor

Altın, hafta sonu Fed yetkililerinin açıklamalarında; ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergileyeceği görüşünü pekiştirmesiyle düşüşünü sürdürdü.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Yöneticisi Adriana Kugler’in enflasyonla mücadeleyi bitirme ve yüzde 2 hedefine ulaşma ihtiyacını vurgulamasının ardından külçe altın ons başına 2.640 dolara yakın işlem gördü. Altın faiz ödemediği için daha düşük oranlar genellikle altının yararınadır.

Fed, geçen ay 2025’te yapmayı beklediği faiz indirimi sayısını azalttı. Fed Başkanı Jerome Powell politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Bu, geçen yıl ABD’deki parasal genişlemenin de etkisiyle rekor kıran ve yüzde 27 artış gösteren değerli metal için bir engel olabilir.

Spot altın, Cuma günü yüzde 0,7 düştükten sonra Singapur’da sabah 8:29 itibarıyla ons başına 2.639,46 dolarda sabit kaldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 arttı. Gümüş yatay seyrederken, paladyum ve platin düştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Döviz yeniden yükseliyor...06 Aralık 2024 Cuma 10:18
  • Bitcoin tarihinde ilk kez 100 bin doları aştı05 Aralık 2024 Perşembe 11:29
  • Döviz kurlarında son durum... 1 Sterlin 44.01!03 Aralık 2024 Salı 10:28
  • Çeyrek altın 4 bin 458 lira oldu!26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:10
  • Sterlin 45 TL'den satılıyor24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:03
  • Tarihte bir ilk: 34 lirayı aştı! İşte güncel kurlar23 Ağustos 2024 Cuma 13:09
  • Sterlin uçuşa geçti... Güncel kurlar20 Ağustos 2024 Salı 14:04
  • Brent petrolün varil fiyatı 80,81 dolar16 Ağustos 2024 Cuma 11:20
  • Euro 37.05, sterlin 43.40, dolar 33.72 liradan işlem görüyor16 Ağustos 2024 Cuma 10:38
  • Altın sert yükseldi... Çeyrek altın 4 bin 345 lira!09 Ağustos 2024 Cuma 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti