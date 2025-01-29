Altın Fed öncesi kazancını koruyor

Altın Fed’in faiz oranı kararı öncesinde yükselişini sürdürdü ve yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın son tarife tehditlerini de değerlendirmeye devam ediyor.

Külçe altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın 2025’teki ilk toplantısına odaklanmasıyla, ons başına 2.763 dolara yakın işlem gördü. Politika yapıcıların bu hafta faiz oranlarını sabit tutmaları bekleniyor, ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mart ayındaki toplantı için ipuçları verebilecek bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Daha düşük faiz oranları, faiz ödemediği için altına fayda sağlıyor.

Piyasalar ayrıca, Trump’ın ABD ticaret politikasıyla ilgili en son gelişmeleri değerlendiriyor ve bu yorumlar altın gibi güvenli liman varlıklarına olan iştahı artırır. Değerli metal, başkanın yüzde 2,5’ten “çok daha büyük” evrensel tarifeler uygulanmasını desteklediğini söylemesinin ardından salı günü yüzde 0,8 yükseldi.