  • BIST 1.145
  • Altın 476,623
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Altın fiyatı artınca düğünde sahte takı devri:20 altından 5'i sahte

» »
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle düğüne gidip altın takma zorunluluğu hissedenler, gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon altın takmaya başladı.
Altın fiyatı artınca düğünde sahte takı devri:20 altından 5'i sahte

Gelin ve damatlar gerçek sandıkları altınları bozdurmak isteyip imitasyon olduğunu öğrenince hüsrana uğrarken Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, ‘özellikle imitasyon dükkanı açanlar olduğunu’ söyledi

Öner, son zamanlarda imitasyon takı takanların sayısının arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Özellikle artık bunun dükkanını açanlar var, sadece imitasyon takı satıyorlar. Art niyetli insanlar aldıkları bu imitasyon altınları götürüp, düğünlerde altınmış gibi takmaya başladılar, sonradan düğün sahipleri bunları kuyumcuya getirip, altın olmadığını öğrenince şok yaşıyorlar. Bu da bizim sektörümüze zarar vermektedir.

Her bütçeye göre altın olduğunu savunan Öner şöyle devam etti: “Altının yükselmesinden dolayı herkes altın alamayabilir ama bizim tavsiyemiz, çeyrek, gram gibi her bütçeye göre altın var, hatta yarım gram altın da çıktı. 22 ayar bir gram 450 TL ise 22 ayar yarım gram 225 TL’ye alınabilir. İnsanlar gidip 100 liraya ya da 200 liraya imitasyon bilezik veya kolye alarak götürüp, düğünde takmaktansa, yarım gram alsınlar bütçelerine göre. Böyle yaparlarsa en azından düğün sahibine bir katkı sunabilirler.”

Yasaklanmasını istiyorlar

Altınla birebir olan imitasyonların yasaklanmasını talep eden Öner şu ifadeleri kullandı: “Çünkü bundan da korkar oldu kuyumcu. Örneğin gidip 50 liraya, 100 liraya bir imitasyon bilezik alıp, kuyumcuya ‘Ben bunu senden aldım’ demesinden korkuyoruz. Çünkü aynısını, birebirini yapıyorlar, hatta gramı bile tutuyor. Şu an 30 gram bir bilezik 13 bin lira civarındayken gidip, bunu 50 lira, 60 lira ya da 100 liraya alıyor. “

20 çeyreğin beşi sahte çıkmış

Diyarbakır’daki tarihi kuyumcular çarşısındaki kuyumcu Hasan Tokur ise imitasyon olarak düğünlerde daha çok çeyrek altın ve bileziğin takıldığını söyledi. Tokur, yeni evli bir müşterisinin düğünde takılan takıları getirdiğinde 20 adet çeyrek altından beş tanesinin sahte çıktığını anlattı.

Sahte altın takılan 15 günlük evli Seval Ötünç, “Sahte altını kimin taktığını bulsaydım tüm ilişkilerimi koparırdım. Kişi düğününe gittiği gelin ve damadı gerçekten seviyor ve değer veriyorsa sahte altın takmamalı” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanıyor01 Ekim 2020 Perşembe 20:27
  • 'Inception' filmi gerçek mi oluyor?: Bilim insanları rüyaları yönlendirmenin yolunu buldu01 Ekim 2020 Perşembe 19:21
  • Pandemi zorla evlilikleri tetikliyor01 Ekim 2020 Perşembe 18:33
  • Özsüt’ün Ekim ayı güzeli: Nina01 Ekim 2020 Perşembe 14:10
  • Bilim insanları Venüs'ün ardından Ay'da da yaşam olabileceğini açıkladı01 Ekim 2020 Perşembe 13:30
  • Meslektaşından öç almak amacıyla 23 çocuğu zehirleyen yuva öğretmeni idama mahkum edildi30 Eylül 2020 Çarşamba 22:59
  • Parka gelen ziyaretçilere küfür eden papağanlar görüşe kapatıldı30 Eylül 2020 Çarşamba 22:30
  • Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı?30 Eylül 2020 Çarşamba 21:24
  • Bilinen bitkilerin yalnızca yüzde 7’si ilaç olarak kullanılıyor30 Eylül 2020 Çarşamba 21:08
  • Ajda Pekkan'ın yeni sevgilisi Hakan Altun30 Eylül 2020 Çarşamba 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti