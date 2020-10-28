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Altın Fiyatları Artmaya Devam Ediyor! Gram Altın 500 Lirayı Geçti

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Dün dolarda yaşanan artış, altın fiyatlarını da etkiledi. Türkiye’de gram altın, ilk defa 500 liranın üstüne çıktı. Yükselişini sürdüren gram altın, 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde 502 lira olarak fiyatlandı.
Altın Fiyatları Artmaya Devam Ediyor! Gram Altın 500 Lirayı Geçti

Altının ons fiyatında değişim olmazken, uzmanlar altının yükselişini iç piyasadaki dolar kurunun artışına bağlıyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altının alış fiyatı 814 lira olurken, satış fiyatı ise 822 lira oldu.
 

28 EKİM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN KAÇ 

Alış: 1.627.90 Lira

Satış: 1.644.30 Lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.256.20 Lira

Satış: 3.276.50 Lira

REŞAT ALTINI

Alış: 3.288.67 lira

Satış: 3.309.45

 

KUTSAR: YÜKSELİŞ DOLARDAN KAYNAKLI

Ons altın fiyatlarının ABD'deki mali teşvik paketi görüşmelerinde yaşanan soruna bağlı olarak gerilediğini belirten Kutsar, “İç piyasada dolar kurunda yaşanan yükseliş gram altın fiyatlarını yükseltiyor. 500 psikolojik, önemli bir seviye. Bu seviyenin aşılması durumunda 505 TL, kalıcı olması durumunda ise 510 TL görülebilir.” dedi.

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