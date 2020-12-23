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Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? (23 Aralık 2020 Çarşamba)

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Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 23 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor.
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? (23 Aralık 2020 Çarşamba)

Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 460,53 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.993,33 liradan işlem görüyor. İşte 23 Aralık çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020..

 

GRAM ALTIN FİYATI

458,52

460,53

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

458,99

459,10

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.864,59

1.865,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

734,13

750,43

YARIM ALTIN FİYATI

1.464,22

1.501,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.937,56

2.993,33

ATA ALTIN FİYATI

3.044,22

3.121,11

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