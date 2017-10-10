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Altın fiyatları daha yükselir mi? Dolar ve Euro bugün kaç lira?

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Altın fiyatları daha yükselir mi? Dolar ve Euro bugün kaç lira?
AMERİKA vize gerilimi ile tırmanan dolar kuru bugün güne 3,6830 liradan başladı. Euro (avro) ise 4,3360 liradan satılıyor.

 

AMERİKA ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi piyasaları dün kötü bir şekilde etkilemişti. Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken çeyrek altın 251 liraya kadar çıkmıştı. Dolar kuru da hareketlenirken borsa kayıp yaşamıştı.

Haftaya sarsıcı verilerle giren piyasalar bugün nispeten daha dingin görünüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 3,6830, avro 4,3360 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 3,6810 liradan alınan dolar 3,6830 liradan satılıyor. 4,3340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3360 lira olarak belirlendi.  Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7170 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3610 lira olmuştu.

Altın fiyatları ne kadar? 
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 4,08 artışla 153,20 liradan tamamlamış ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün açılışta çeyrek altın 251,00 lira, Cumhuriyet altını 1.025,00 liradan satılıyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 4,08 yükselişle 153,20 liradan işlem görüyor.

Dolar ne kadar yükselir : Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından taraflardan gelecek haber ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasına yerleştiğini belirterek, dolar/TL'de 3,7500 ve 3,7870 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

Altın daha da yükselir mi? : Uzmanlar, bölgesel riskler ve ABD ile Türkiye'nin, vize başvurularını askıya almasının altının gram fiyatının 155,7 lira seviyelerine kadar yükselmesine neden olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 148,5 liranın destek, 156,5 liranın ise direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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