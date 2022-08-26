Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı

Altın fiyatlarında son durum...

Gram altın 1026 liradan işlem görüyor. Gram altın dün günü bin 27 liradan kapattı.

Çeyrek altın ise 1679 liradan fiyatlanırken, dün kapanışta yine bin 679 liraydı.

Güne 3358 liradan başlayan yarım altın, dünkü kapanışını 3 bin 359 liradan yaptı.

Cumhuriyet altını güne 6 bin 696 liradan açılış yaptı. Cumhuriyet altını dün günü 6 bin 698 liradan kapatmıştı.

Ons altın ise bin 758 dolardan fiyatlanıyor. Ons dün günü yine bu seviyeden kapattı.