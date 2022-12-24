Altın Fiyatları Hafta Sonuna Nasıl Girdi

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.094,93 1.098,56
Çeyrek Altın: 1.727,30 1.765,43
Yarım Altın: 3.443,81 3.530,86
Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.094,93 1.098,56
Çeyrek Altın: 1.727,30 1.765,43
Yarım Altın: 3.443,81 3.530,86
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