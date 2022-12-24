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Altın Fiyatları Hafta Sonuna Nasıl Girdi

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Altın Fiyatları Hafta Sonuna Nasıl Girdi
Altın Fiyatları Hafta Sonuna Nasıl Girdi

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.

                           ALIŞ            SATIŞ

Gram Altın:     1.094,93      1.098,56

Çeyrek Altın:  1.727,30      1.765,43

Yarım Altın:    3.443,81       3.530,86

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