Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 15 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine merak edilen konular arasındaki yerini koruyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.204,40

SATIŞ: 3.229,30

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,38

SATIŞ: 452,22

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.216,00

SATIŞ: 3.264,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.563,70

SATIŞ: 1.579,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.103,43

SATIŞ: 3.164,65

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,80

SATIŞ: 790,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 482,54

SATIŞ: 482,63