Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 15 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine merak edilen konular arasındaki yerini koruyor.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.204,40
SATIŞ: 3.229,30
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 435,38
SATIŞ: 452,22
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.216,00
SATIŞ: 3.264,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.563,70
SATIŞ: 1.579,60
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.103,43
SATIŞ: 3.164,65
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,80
SATIŞ: 790,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 482,54
SATIŞ: 482,63
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