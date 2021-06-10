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Altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, düne oranla bugün 4 lira kayıpla işlem görüyor. ABD'de açıklanacak olan veriler, altın ons üzerinden düşüş yaşanmasına sebep olabilir. Türkiye'de bir sonraki hafta Merkez Bankası faiz kararını açıklaması beklenirken ekonomi uzmanlarına göre döviz ve altın piyasasında hareketlilik yaşanabilir. 10 Haziran 2021 kapalı çarşı altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 513 TL, satış 517 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 527 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 838 TL, satış 855 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 871 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

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Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet alını, alış 3.450 TL, satış 3.485 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.548 TL. 63 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.676 TL, satış 1.711 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.742. 31 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.387 TL, satış 3.421 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.484 TL. 63 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.379 TL, satış 3.413 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.476 TL. 63 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 10 Haziran 2021

10 Haziran 2021 tarihinde ekonomi uzmanlarının altın yorumları: Amerika Birleşik Devletlerinde enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Açıklanacak olan veriler netleşmese de altın ons değerinde sabah saatlerinde düşüş yaşandı. Türkiye'de 17 Haziran 2021 tarihinde Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. 17 Haziran'da MB'nin vereceği karar doğrultusunda düşüş veya yükseliş gerçekleşebilir.

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