Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.177,63 1.184,85
Çeyrek Altın: 1.863,51 1.904,63
Yarım Altın: 3.715,37 3.809,26
Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.177,63 1.184,85
Çeyrek Altın: 1.863,51 1.904,63
Yarım Altın: 3.715,37 3.809,26
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.