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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.

                             ALIŞ        SATIŞ

Gram Altın:      1.177,63     1.184,85

Çeyrek Altın:   1.863,51     1.904,63

Yarım Altın:      3.715,37     3.809,26

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