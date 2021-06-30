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Altın fiyatları SERT düştü! Döviz Güne Nasıl Başladı?

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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?
Altın fiyatları SERT düştü! Döviz Güne Nasıl Başladı?

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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 30 Haziran Salı günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 493 lira alış ve 495 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 30 Haziran Salı günü  saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 790 lira alış ve 808 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

1.576,59

1.616,33

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.163,06

3.222,77

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