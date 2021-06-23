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Altın fiyatları son iki ayın en düşük seviyesine indi

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Geçen hafta Mart 2020'den bu yanaki en büyük düşüş ile Mayıs ayındaki tüm kazançlarını silen altın, 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyede bulunuyor.
Altın fiyatları son iki ayın en düşük seviyesine indi

Geçen hafta Mart 2020'den bu yanaki en büyük düşüş ile Mayıs ayındaki tüm kazançlarını silen altın, 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dün 505,9 liraya kadar yükselen, sonrasında hem ons altının fiyatı hem de dolar kurundaki düşüş öncülüğünde gerileyen altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 494,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 494,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını da 3.273 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.779 dolardan günü kapatmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.

DAR BİR BANTTA SIKIŞTI

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı zamanlamasına ilişkin açıklamalarının güvercin algılandığını belirterek, ons altında ise yön arayışının öne çıktığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatını baskıladığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında ise 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

FED TAKİP EDİLECEK

Analistler ayrıca, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

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