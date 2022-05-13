Altın fiyatları üzerinde Fed baskısı büyüyor

Altın fiyatları, ABD'de enflasyon rakamlarının beklentileri aşması ve doların güçlenmesiyle üç ayın dip seviyesine yaklaştı. Altının art arda dördüncü haftayı da kayıpla kapaması bekleniyor.

ABD’de üretici ve tüketici enflasyonlarının beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üzerindeki faiz artışını hızlandırma baskısını artırırken altın fiyatlarını negatif yönlü etkilemeye devam etti.

Altın fiyatları, dün açıklanan üretici enflasyonu (ÜFE) verilerinin ardından 1,7 değer kaybetti. Bugün ise altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yatay seyrederken hafta başından itibaren yaşanan düşüş nedeniyle son iki ayın en büyük haftalık kaybı ile günü kapatmaya hazırlanıyor.

ALTINDA ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

ABD’de dün açıklanan nisan ayı ÜFE yıllık bazda yüzde 11, aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Önceki gün açıklanan tüketici enflasyonu (TÜFE) ise nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı. TÜFE’nin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Beklentilerin üzerinde gelen rakamlar sonrası yüzde 2’lik enflasyon hedefinden iyice uzaklaşıldığı ve Fed’in önümüzdeki toplantılarda birden fazla kez yarım puanlık faiz artışına gidebileceği öngörüldü.

Yüksek enflasyon Fed’in faiz artışlarını hızlandıracağı beklentisine sebep olurken bu durumun doları yükseltmesi ve altını baskılaması bekleniyor.

FED’DEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı söyleşide “Enflasyonun ne kadar zorlu olduğunun farkındayız” açıklamasında bulundu.

Powell ayrıca Fed'in gelecek iki politika toplantısında 50'şer baz puan faiz artırımı kararı almasını beklediğini yineledi. Powell, verilerin beklentiler dışında gelmesi durumunda ise “daha fazlasını yapmaya da hazırız” dedi.

Bu gelişmeler doları güçlendirmeyi sürdürdü. Fed’in faiz artışları, yatırımcıların varlıklarını diğer yatırım araçlarından dolara taşımasının önünü açan bir gelişme olarak görülüyor. Doların yirmi yılın zirve seviyesi yakınlarında seyretmesi ise altın talebini düşürüyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın dünkü düşüşünün ardından bugün yatay seyrederek spot piyasada ons başına 1827 dolardan işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise 1826 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı’da ise dolar/TL’deki hareketlilik gram altın fiyatlarını destekledi. Dolar/TL sabah saatlerinde 15,5 seviyelerine yakın seyrederken gram altın 908 TL’den işlem gördü.

Çeyrek altın 1494 TL alış ve 1515 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 5 bin 962 TL alış ve 6 bin 35 TL satış fiyatıyla işlem gördü.