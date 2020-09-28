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Altın fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı!

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Altın fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı! Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı!

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 455 lira seviyesinden tamamlamasının ardından dün Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ saldırması sonucunda çıkan savaş nedeniyle piyasalar haftanın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 1,03'lük yükselişle 463,20 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ortasında düşüşe geçen altın fiyatları Perşembe ve Cuma günü de düşüşünü sürdürdü. Merkez Bankasının faiz arttırımı piyasalarda olumlu sonuçlar doğurmuş gibi gözüküyor. Yeni haftaya 458 lira seviyesiden başlayan Gram altının gün içeriisnde nasıl bir reaksiyon alacağı merak edilirken düşüş trendinin devam edip etmeyeceği de bir diğer merak konusu...Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı Cuma günü yüzde 0,22 azalışla 455,80 liradan günü tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 739,00 lira, Cumhuriyet altını 3.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 455,80 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR? 

Gram altın Eylül ayının son işlem günlerinde 463,08 TL alış 463,20 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 

İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altın 738,31 TL alış 754,81 TL satış fiyatından işlem görmeyed devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR? 

Yarım altın 1.472,01 TL alış 1.509,62 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR? 

Tam altın 3.045,54 TL alış 3.120,81 TL satış fiyatından işlem görüyor

ONS ALTIN NE KADAR? 

Altının ons fiyatı 1.857 dolardan işlem görüyor

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