Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (19 Aralık 2020 Cumartesi)

Son dönemde inişli çıkışlı grafiği nedeniyle oldukça merak edilen alış ve satış fiyatları ile canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 ARALIK 2020 CUMARTESİ

Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları araştırmaları sabah saatleri itibarıyla başlasa da gün içerisinde de en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. 19 Aralık bugün gram altın alış fiyatı; 461,42 TL üzerinden işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 416,86 TL üzerinden işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,86

SATIŞ: 432,99

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.074,70

SATIŞ: 3.092,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.076,00

SATIŞ: 3.123,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.972,97

SATIŞ: 3.031,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.497,00

SATIŞ: 1.510,5

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 748,50

SATIŞ: 755,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,42

SATIŞ: 461,55