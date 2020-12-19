Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (19 Aralık 2020 Cumartesi)

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 ARALIK 2020 CUMARTESİ
Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları araştırmaları sabah saatleri itibarıyla başlasa da gün içerisinde de en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. 19 Aralık bugün gram altın alış fiyatı; 461,42 TL üzerinden işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 416,86 TL üzerinden işlem görüyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 416,86
SATIŞ: 432,99
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.074,70
SATIŞ: 3.092,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.076,00
SATIŞ: 3.123,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.972,97
SATIŞ: 3.031,70
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.497,00
SATIŞ: 1.510,5
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 748,50
SATIŞ: 755,90
GRAM ALTIN
ALIŞ: 461,42
SATIŞ: 461,55
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