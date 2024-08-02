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Altın fiyatları zirvede... Çeyrek altın 4 bin 330 lira!

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 627 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları zirvede... Çeyrek altın 4 bin 330 lira!

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 588 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 2 bin 602 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,90 artışla 2 bin 627 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 330 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 252 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün önceki kapanışının yüzde 0,04 altında 2 bin 446 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,70 yükselişle 2 bin 463 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün ABD’de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Para piyasalarında Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bırakması güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, ABD’nin 10 yılık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste yedinci iş gününe taşıyarak şubattan bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,95 seviyesini test etti.

Analistler, tahvil faizlerindeki gerilemenin altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD’deki istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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