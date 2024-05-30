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Altın fiyatlarında düşüş... Çeyrek altın 3 bin 967 TL!

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Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü düşüş gösterdi. Bir önceki kapanışını 2 bin 421 liradan yapan gram altın 2 bin 414 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatlarında düşüş... Çeyrek altın 3 bin 967 TL!

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem günü olan 30 Mayıs Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başlayan altın fiyatları düşüşe geçti.

Yeni haftanın ilk iki işlem gününde yükseliş gösteren altın fiyatları geçtiğimiz gün itibarıyla yönünü aşağı çevirdi.

Haftanın dördüncü işlem gününe 2 bin 337 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2 bin 325 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 322 dolar, en yüksek ise 2 bin 339 dolar seviyeleri test edildi.

Bir önceki kapanışını 2 bin 421 liradan yapan gram altın ise güne 2 bin 425 liradan başlayarak 2 bin 414 liraya geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 967 liradan alıcı buluyor.

Fed’in enflasyon göstergesi açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi yarın açıklanacak. Enflasyonun seyri açısından önemli ipuçları verecek olan kritik veri sonrası Fed beklentileri değişebilir.

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