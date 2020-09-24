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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Altın güne başladı? (24 Eylül 2020 Perş.)

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Altın güne başladı? (24 Eylül 2020 Perş.)
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Altın güne başladı? (24 Eylül 2020 Perş.)

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,42

SATIŞ: 439,79

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.138,60

SATIŞ: 3.159,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.148,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.994,65

SATIŞ: 3.052,61

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.523,40

SATIŞ: 1.545,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,30

SATIŞ: 769,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,90

SATIŞ: 466,99

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