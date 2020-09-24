Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Altın güne başladı? (24 Eylül 2020 Perş.)

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 423,42
SATIŞ: 439,79
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.138,60
SATIŞ: 3.159,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.101,00
SATIŞ: 3.148,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.994,65
SATIŞ: 3.052,61
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.523,40
SATIŞ: 1.545,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 760,30
SATIŞ: 769,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 466,90
SATIŞ: 466,99
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