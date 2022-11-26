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Altın Fiyatlarında Son Durum

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Altın Fiyatlarında Son Durum
Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.

                           ALIŞ           SATIŞ

Gram Altın:     1.055,86     1.060,55

Çeyrek Altın:   1.681,93     1.719,75

Yarım Altın:     3.353,35     3.439,50

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