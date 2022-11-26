Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.055,86 1.060,55
Çeyrek Altın: 1.681,93 1.719,75
Yarım Altın: 3.353,35 3.439,50
Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.055,86 1.060,55
Çeyrek Altın: 1.681,93 1.719,75
Yarım Altın: 3.353,35 3.439,50
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