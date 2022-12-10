Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.086,20 1.091,09
Çeyrek Altın: 1.721,07 1.759,13
Yarım Altın: 3.431,38 3.518,25
Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.086,20 1.091,09
Çeyrek Altın: 1.721,07 1.759,13
Yarım Altın: 3.431,38 3.518,25
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