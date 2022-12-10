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Altın Fiyatlarında Son Durum

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Altın Fiyatlarında Son Durum
Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.

                                ALIŞ            SATIŞ

Gram Altın:         1.086,20       1.091,09

Çeyrek Altın:       1.721,07       1.759,13

Yarım Altın:         3.431,38       3.518,25

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