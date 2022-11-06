Altın fiyatlarında yükseliş ABD’de artan işsizlik sonrası hızlandı

ABD'de açıklanan kritik istihdam rakamları sonrası altın fiyatlarında bugün izlenen yukarı yönlü hareket hızlandı. Uzmanlar ise bu yükselişleri günlük makro verilere göre tepki hareketleri olarak değerlendiriyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı sonrası Fed Başkanı Powell’ın verdiği mesajlar altın piyasasının düşmesine yol açmıştı.

Bugün öğleden sonra ABD’den gelen kritik veri sonrası ise altın fiyatları yukarı doğru hareketlendi. Ekim ayında tarım dışı istihdam 261 bin arttı. Piyasa beklentisi 200 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi. İşsizlik oranı ise beklenmedik bir şekilde yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

Sözcü.com.tr’nin sorularını yanıtlayan uzmanlar bu yükselişin sınırlı kalabileceğini, Ons altında 1690 seviyesinin aşılmadığı sürece tepki alımları olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

‘STAGFLASYON İHTİMALİNE KARŞI KISA VADELİ İVMELENME OLDU’

Fed Başkanı Powell’in geçtiğimiz çarşamba günü faiz kararı sonrası para politikasının henüz istenildiği kadar sıkılaştırıcı olmadığı vurgusu yaptığını belirten Visne Academy Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel, bugün açıklanan istihdam rakamları sonrası altın fiyatlarındaki yükselişi hafif tepki alımları olarak değerlendirdi.

“İşsizlik oranı bir miktar yükseliş gösterdiği için ilerleyen zamanlarda daha büyük bir stagflasyon ihtimaline ilişkin kısa vadede bir ivmelenme oldu” ifadelerini kullanan Yücel, “Ons altında 1690 gibi çok önemli bir teknik direnç seviyesi var. Bu aşılamadığı sürece günlük makro verilere göre hafif tepki alımları denilebilir” şeklinde konuştu.

Gram altına ilişkin de yükselişlerde 1010 ile 1030 seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini bildiren Yücel, ancak bu seviyelerin üstünde kalıcılık sağlanması durumunda gram altında yükseliş hareketinin sertleşebileceğini ifade etti.