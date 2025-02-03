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Altın haftanın ilk gününe düşüşle başladı

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Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e koyduğu tarifelerin etkisi ile hafif düşüş yaşadı.
Altın haftanın ilk gününe düşüşle başladı

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalatlara gümrük vergileri koymasının ardından düştü.

Külçe altın ons başına 2.780 dolara yakın işlem gördü ancak Cuma günü ulaşılan rekor seviyeye yakın kaldı.

Oversea-Chinese Banking Stratejisti Christopher Wong, “Bu dinamikler şimdilik güvenli liman talebini azaltıyor, fiyat baskılarındaki artış Fed’in gevşeme döngüsünü etkileyebilir. Ancak ticaret gerginlikleri daha fazla misilleme önlemiyle yoğunlaşırsa, o zaman altına olan talebin tekrar artmaya başladığını görebiliriz” dedi.

ABD, Salı günü yürürlüğe girecek olan Kanada ve Meksika’dan gelen mallara yüzde 25, Çin’den gelenlere ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Kanada’nın enerji ithalatı yüzde 10 oranında vergilendirilecek. Ottawa, ABD mallarına yüzde 25 oranında karşı gümrük vergisi açıkladı, Meksika misilleme eylemleri sözü verdi ve Pekin karşı önlemler sözü veren bir açıklama yaptı. Trump ayrıca Avrupa Birliği’ne karşı gümrük vergileri tehdidinde bulundu ve AB’nin buna kesin bir şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Spot altın, geçen hafta yüzde 1 yükseldikten sonra Singapur’da sabah 9:26 itibarıyla ons başına yüzde 0,6 düşüşle 2.782,94 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 1 yükseldikten sonra yüzde 1,1 yükseldi. Gümüş, platin ve paladyumun hepsi düştü.

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