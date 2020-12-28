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Altın Haftaya Yükselişle Başladı!

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Altın fiyatları, haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu 458 lira olan gram altın, yeni günün ilk saatlerinde 461 lira olarak fiyatlandı.
Altın Haftaya Yükselişle Başladı!

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırımı ile birlikte döviz fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, altın fiyatları da yatay seviyede seyretmişti.

Piyasaların açılışı ile yükselişe geçen gram altın, 461 lira olarak güne başlarken, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altının fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 747.60

Satış: 755.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.495.20 Lira

Satış: 1.508.60 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.985.60 Lira

Satış: 3.008.40 Lira

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