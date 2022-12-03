Altın Haftayı Nasıl Kapattı

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.080,98 1.087,50
Çeyrek Altın: 1.722,92 1.761,02
Yarım Altın: 3.435,06 3.522,03
Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.080,98 1.087,50
Çeyrek Altın: 1.722,92 1.761,02
Yarım Altın: 3.435,06 3.522,03
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