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Altın Haftayı Nasıl Kapattı

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Altın Haftayı Nasıl Kapattı
Altın Haftayı Nasıl Kapattı

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.

                               ALIŞ            SATIŞ

Gram Altın:        1.080,98       1.087,50

Çeyrek Altın:      1.722,92       1.761,02

Yarım Altın:        3.435,06       3.522,03

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