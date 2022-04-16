  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Altın kaplamalı kayısı 10 bin liradan satılıyor

» »
Malatya'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı. Altın kayısı akıllara Nusret'in restoranlarında servis edilen altın kaplı etleri getirdi.
Altın kaplamalı kayısı 10 bin liradan satılıyor

Malatya’da 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya’da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak satışa sundu.

TANESİ 200, KİLOSU 10 BİN LİRA

Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını söyeleyen işletmeci Yusuf Güzel, “Kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdim. Yaptığımçalışma sonunda elde ettiğim altınlı kayısı yeni bir ürün. Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardım. İsteyene tane olarak satıyorum. Tanesi de 200 lira” dedi.

NUSRET’İN ALTIN ETİ

Et restoranları ve ‘saltbae’ (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe’nin altın kaplamalı et servisi çok konuşulmuştu.

Altın kaplamalı eti ilk tadanlardan biri Amerikalı DJ Khaled olmuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim krizi: Yokoluş İsyanı, fosil yakıtların kullanımına son verilmesi talebiyle yeniden Londra sokaklarında12 Nisan 2022 Salı 15:32
  • Çevre Koruma Dairesi Atık Su Şubesi 11 işletmeyi denetledi12 Nisan 2022 Salı 12:27
  • Genç kaplumbağa "Hızır", Kuzey Kıbrıs’tan ayrılarak Türkiye’ye yolculuğa çıktı12 Nisan 2022 Salı 10:43
  • Tropikal kuşlar 40 yıl içinde yüzde 90 oranında azaldı05 Nisan 2022 Salı 21:42
  • Lapta’da Cennetten Bir Köşe… Eşsiz Bir Bahçe Ve Sanat Atölyesi…05 Nisan 2022 Salı 09:13
  • Ay Parçacıkları Satışa Çıkarıldı03 Nisan 2022 Pazar 10:36
  • En Yırtıcı Dinozorlarla İlgili Müthiş Keşif02 Nisan 2022 Cumartesi 13:23
  • Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda çöp oluyor02 Nisan 2022 Cumartesi 11:45
  • Kancalı misinaya takılan flamingo ölü bulundu31 Mart 2022 Perşembe 10:55
  • Sisam Adası Sabaha Kadar Yandı, Yaralılar Var30 Mart 2022 Çarşamba 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti