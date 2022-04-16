Altın kaplamalı kayısı 10 bin liradan satılıyor

Malatya'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı. Altın kayısı akıllara Nusret'in restoranlarında servis edilen altın kaplı etleri getirdi.

Malatya’da 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya’da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak satışa sundu.

TANESİ 200, KİLOSU 10 BİN LİRA

Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını söyeleyen işletmeci Yusuf Güzel, “Kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdim. Yaptığımçalışma sonunda elde ettiğim altınlı kayısı yeni bir ürün. Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardım. İsteyene tane olarak satıyorum. Tanesi de 200 lira” dedi.

NUSRET’İN ALTIN ETİ

Et restoranları ve ‘saltbae’ (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe’nin altın kaplamalı et servisi çok konuşulmuştu.

Altın kaplamalı eti ilk tadanlardan biri Amerikalı DJ Khaled olmuştu.