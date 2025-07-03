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Altın kritik ABD istihdam verisi öncesi geriledi

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Altın, ABD’den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde üç günlük yükselişin ardından geriledi.
Altın kritik ABD istihdam verisi öncesi geriledi

Altın, Perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gevşeme politikasının yönünü şekillendirebilecek kritik istihdam verileri öncesinde üç günlük kazançlarının ardından hafif geriledi.

Külçe altın, ons başına 3.345 dolar seviyesinde işlem görerek, bu hafta başında yüzde 2’nin üzerinde değer kazanmıştı. Piyasaların dikkati, Haziran ayında ekonomiye 106 bin yeni iş eklendiğini göstermesi beklenen tarım dışı istihdam raporuna çevrildi. Bu rakam, son dört ayın en düşük artışı olacak. Çarşamba günü ADP Araştırma tarafından yayımlanan ayrı bir veri ise, ABD şirketlerindeki istihdamın iki yıldan uzun süredir ilk kez düştüğünü gösterdi. Bu gelişme, yatırımcıların 2026’dan önce en az iki faiz indirimi yapılacağı beklentilerini artırdı.

İstihdam piyasasında belirgin bir bozulma, yetkililer üzerinde bu ay içinde faiz indirimi yapmaları yönünde baskı oluşturabilir. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının dirençli olduğunu vurgulamış ve tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini görmek için “bekle-gör” yaklaşımı benimsemişti. Daha düşük faiz oranları, faiz geliri sağlamayan altın için genellikle olumlu bir faktördür.

Yatırımcılar ayrıca Trump’ın Vietnam ile yaptığı anlaşmanın ardından ABD’nin ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Singapur saatiyle sabah 08:28 itibarıyla spot altın yüzde 0,4 düşüşle 3.345,86 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyrediyor; bu hafta toplamda yüzde 0,6 düşüş kaydetti. Gümüş, paladyum ve platin fiyatları da geriledi.

 

 

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