Altın Küre’de Omicron Krizi: Ne Kırmızı Halı Ne De Basın Olacak

Altın Küre (Golden Globe) 2022 Ödül Töreni'nde, Omicron varyantı yüzünden tüm organizasyon değiştirildi. Yılın en çok beklenen törenlerinden biri olan Altın Küre bu yıl kırmızı halı ve basın mensubu olmadan, seyircisiz gerçekleşecek.

Covid-19 Omicron varyant dalgası nedeniyle, Yabancı Basın Birliği Altın Küre’nin yüz yüze törenini değiştiriyor. Duyuru, gösterinin gerçekleşeceği tarih olan 9 Ocak 2022’den birkaç gün önce geldi.

Değiştirilen törene yalnızca belirli üyeler ve sadece ödül alanlar konuk olabilecek. Bu kişilerden de destekleyici aşı olduklarına dair belge, etkinlikten önce 48 saat içinde yapılan negatif bir PCR de dahil olmak üzere bir dizi prosedüre uymaları istenecek.

Ayrıca, ödül törenlerinin en can alıcı kısımlarından biri olan kırmızı halının olmayacağı da duyuruldu. Yapılan basın açıklamasına göre, tüm konuklar balo salonunun içindeyken her zaman maskeli ve sosyal mesafeli olmak zorunda.

SUNUCU OLMAYI KİMSE KABUL ETMEDİ

Töreni kimin sunacağı da paylaşılmadı hatta ünlü sunucuların olmayacağı söyleniyor. Variety’nin haberine göre; bunun nedeni Covid kısıtlamalarından ziyade, törenin arkasındaki isim olan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin içinde bulunduğu çeşitlilik tartışmaları yüzünden hiçbir yıldızın törende yer almayı kabul etmemesi.

Geçtiğimiz haftalarda NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin çeşitlilikten uzak duruşu nedeniyle ödül törenini kınamış ve yıllardır yayınladığı töreni boykot ederek bu yıl yayınlamayacağını duyurmuştu.

Törenin, sanal bir şekilde izlenip izlenmeyeceğine dair herhangi bir bilgi de paylaşılmadı.