  • BIST 101.971
  • Altın 230,252
  • Dolar 5,3205
  • Euro 6,0379
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Altın Palavra ödül töreninde yalan haberler ödülü açıklandı

» »
Altın Palavra ödül töreninde yalan haberler ödülü açıklandı
Altın Palavra ödül töreninde yalan haberler ödülü açıklandı

Fransa’da düzenlenen Bobards d’Or (Altın Palavra) isimli ödül töreninde yalan haberler ödüllendirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kaplan avladığının iddia edildiği bir haber yapan France 2 televizyonu ‘uluslararası palavra’ kategorisinde Altın Pinokyo heykelciğinin sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düşünce kuruluşu Polemia Vakfı tarafından Bobards d'Or (Altın Palavra) ödül töreni düzenlendi. Törende geçmiş yılların en saçma ve yalan haberleri ödüllendirildi. Ödül olarak da Oscar benzeri, ancak yalancılığıyla bilinen Pinokyo şeklinde bir heykelcik verildi.

Ödüller Fransa içindeki haberlere yönelik ‘klasik palavralar', uluslararası ilişkilere yönelik ‘uluslararası palavralar' ve basının Salı Yelekler protestosunu aktarımına yönelik ‘Sarı Yelekler palavraları' olmak üzere üç kategorideydi. Sarı Yelekler protestolarında polisin attığı bir gaz fişeği yüzünden bir gözünü kaybeden Fiorina Lignier da jüri olarak davet edildi.

Uluslararası palavra kategorisinde ödül, Rusya ile ilgili bir habere gitti. Ancak bu kez Rusya yalan haber yapmakla suçlanmayıp hakkında yalan haber yapılan mağdur taraf olarak göz önündeydi. Altın Pinokyo, Ağustos 2018'de yaptığı dünya liderlerinin garip tatil alışkanlıkları konulu haberiyle France 2 televizyonunun oldu.

RT Fransa'nın tepkisi üzerine haber kaldırılmıştı, ancak ekran görüntüleri alınmıştı. Kanalın basın servisinden ise yapılanın yalan haber olmadığı, yalnızca dikkatsizlikle yapılan bir hata olduğu ileri sürülmüştü.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg​Diğer yandan törende klasik palavra kategorisindeki ödül C News'e ekimde verdiği röportajda Fransa'ya gelen göçmen sayısını azaltan siyaset bilimci Clement Viktorovitch'e gitti. Sarı Yelekler kategorisindeki ödül de, protestoların aşırı sağcı aktivistler tarafından yapıldığını ileri süren basın tarihçisi Thomas Boulouque'ın oldu.

 

asa.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ay, Dünya’ya en parlak yüzünü gösterecek19 Şubat 2019 Salı 14:20
  • Eskortluk yapan Türk kızı, İŞİD'e uzanan hikayesini anlattı19 Şubat 2019 Salı 12:04
  • Avrupa ülkelerinden IŞİD açıklaması: Çok tehlikeliler Kürtler onları tutar!18 Şubat 2019 Pazartesi 20:47
  • "AB, Rusya'ya yeni yaptırım uygulayabilir"18 Şubat 2019 Pazartesi 14:55
  • Almanya'nın ilk kadın imamı: Camilere yabancı ülkelerin desteği kesilsin18 Şubat 2019 Pazartesi 14:09
  • Almanya'nın ilk kadın imamı: Camilere yabancı ülkelerin desteği kesilsin18 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
  • Batı Avrupa ülkeleri IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönenlere ne yapıyor?18 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
  • Telefon bağımlıları kafalarını çarpmasın diye17 Şubat 2019 Pazar 18:18
  • Çocuk taciziyle suçlanan üst düzey Katolik yetkili, din adamlığından atıldı16 Şubat 2019 Cumartesi 17:16
  • Vatikan'da 'cinsel taciz' vakaları durulmuyor15 Şubat 2019 Cuma 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti