“ALTIN PASAPORT” davası ağır cezaya sevk edildi

akabinde de haklarında dava açılan eski Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, eski AKEL milletvekili Hristakis Cioannis, avukat Andreas Pittacis ve “Cioannis Şirketi” üst düzey yöneticisi Andonis Andoniu’nun davaları ağır ceza mahkemesine sevk edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, yaklaşık iki yıl önce, El Cezire televizyonunun o dönemin Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le gerçekleştirdiği gizli çekimli bir röportajda patlak veren, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına pasaport verilmesinin sağlanması skandalı davasının dün Rum “Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde” görüldüğünü yazdılar.

Habere göre dün gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, davanın Güney Lefkoşa’da toplanan ağır ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verirken, sanıkların, davanın görüleceği 26 Ekim tarihine kadar teminatla serbest bırakılmalarına karara bağladı.

Şilluris, Cioannis ve Andoniu için 50 şer bin Euro, Pittacis için ise 30 bin Euroluk teminat kararı verildi.