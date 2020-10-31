  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAli Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu

“Altın Pasaport” Skandalında Başı Çekenler Dün Sorgulandı

» »
Güney Kıbrıs’taki “altın pasaport” skandalında başı çeken isimlerden Rum Meclis eski Başkanı Dimitris Şilluris, Şilluris’in kızı, Avukat Andreas Pittacis ve AKEL eski Milletvekili Hristakis Ciovanis’in dün polis tarafından sorgulandığı bildirildi.
“Altın Pasaport” Skandalında Başı Çekenler Dün Sorgulandı

Güney Kıbrıs’taki “altın pasaport” skandalında başı çeken isimlerden Rum Meclis eski Başkanı Dimitris Şilluris, Şilluris’in kızı, Avukat Andreas Pittacis ve AKEL eski Milletvekili Hristakis Ciovanis’in dün polis tarafından sorgulandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, gayrı resmi bilgilere dayanarak tümünün susma hakkını kullandığını kaydetti ve Şilluris’in kızının da, kendisiyle ilgili skandala karıştığına dair ifade verilmiş olması nedeniyle sorguya alındığını yazdı.

Haberde, polisin önceki gün, adı geçen tüm kişilerin ev ve ofislerinde arama yaparak bazı belgelere ve bilgisayarlara el koyduğu kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, gelen hafta yolsuzlukla mücadele için yeni tedbirler açıklayacağını söylediğini yazdı.

YENİ ÇEVRE KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA LUKAİDİS OLDU

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu’nun başkanlık ettiği Çevre Komitesi başkanlığına ise AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis getirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta Altın Pasaportlarla İlgili Programa Başvuru Süresi Bugün Doluyor30 Ekim 2020 Cuma 14:54
  • Limasol’daki olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 genç serbest30 Ekim 2020 Cuma 14:53
  • Güney Kıbrıs'ta 121 yeni vaka29 Ekim 2020 Perşembe 21:03
  • Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis karantinada29 Ekim 2020 Perşembe 17:18
  • Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Karantinada29 Ekim 2020 Perşembe 15:12
  • Limasol’da Protesto Gösterileri29 Ekim 2020 Perşembe 14:20
  • Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği Önünde Önlemler Arttırıldı29 Ekim 2020 Perşembe 14:18
  • Anastasiadis: “AB için karar zamanı”29 Ekim 2020 Perşembe 14:17
  • İngiltere Yeni İHA’larını Bölgede Deniyor28 Ekim 2020 Çarşamba 14:12
  • Kusios: Maraş’ta piknik hem kışkırtıcı hem hukuk ilkelerine aykırı27 Ekim 2020 Salı 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti