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“Altın Pasaport” Uygulamasında Yeni Mali Kriter

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“Altın Pasaport” Uygulamasında Yeni Mali Kriter
“Altın Pasaport” Uygulamasında Yeni Mali Kriter

Rum yönetimi, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında talep ettiği asgari yatırım miktarını yükseltiyor.

Fileleftheros bugüne kadarki uygulamada asgarî 2 milyon Euro olması gereken yatırım (ana konut) meblağın, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde revize edilen ve Cuma günü Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak düzenleme ile 2 milyon 500 bin Euro’ya çıkartılacağını yazdı.

Habere göre yeni düzenleme ile Rum yönetiminden vatandaşlık almak için yapılması gereken asgari yatırım miktarı şu şekilde revize ediliyor:

“En az 500 Euro’luk ana konut alımı için yapılacak yatırım. 2 milyon Euro’luk yatırım. Araştırma Kurumu’na 75 bin Euro’luk bağış. Arazi Geliştirme Vakfı’na 75 bin Euro’luk bağış.”

Bugüne kadar ana konut alımı için yapılan yatırım, yapılması istenilen toplam yatırım dahilinde hesap ediliyordu, yeni uygulama ile artık ayrıca hesaplanacak.

Komite Başkanı Eleni Mavru bu değişiklik ile bu proje aracılığıyla ekonominin başka alanlarına da yatırım yapılmasının hedeflendiğini, pratikte ana konutun değeri 5 milyon Euro olsa bile yine de 2 milyon Euro yatırım yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Gazete yeni tip koronavirüs nedeniyle zaten durgun olan inşaat sektörü yatırımcılarının ise ana konut değeri asgarî 2 milyon Euro’yken bile, ödenen KDV ile toplam yatırım miktarının 2,5 milyon Euro olduğuna dikkat çektiklerini yazdı.

JHO LOW AY NAPA’DAKİ VİLLASINDAN OLUYOR

Aynı gazete “Jho Low Ay Napa’daki Villasını Kaybediyor… MOKAS’ın Talebi Üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Emriyle Bağlandı” başlıklı haberinde, Suçların Gizlenmesiyle Mücadele Birimi’nin (MOKAS) Rum Başsavcılığı’nın iş birliğiyle yaptığı talep üzerine aranmakta olan, “Kıbrıs pasaportu” hamili Malezyalı Jho Low isimli iş adamının Ay. Napa’da satın aldığı villanın satış ve/veya devir işlemi yapılmasını engellemek için mahkeme emri ile bağlandığını yazdı.

Habere göre bahsi geçen villa, gelecekte açık artırmaya çıkarılmak ve toplanacak para Malezya’ya gönderilmek maksadıyla bağlandı. Malezyalı iş adamı Rum yönetiminden pasaport alabilmek için uluslararası vatandaşlık ve konut alımı ile meşgul olan Henley & Partners isimli şirketi araya koymuştu. Şirket Rum yönetimi ile 2015 baharı sonlarında temasa geçmiş, Jho Low ise 18 Eylül 2015’te Rum tarafına giderek tam iki gün içerisinde pasaportunu almıştı. 23 Eylül 2015’te de Henley & Partners şirketi, müşterisi Low adına Ay. Napa’da liman bölgesinde 5 milyon Euro’ya bir villa satın almıştı.

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