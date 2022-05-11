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Altın Pasaport Yerine Altın Vize

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Altın Pasaport Yerine Altın Vize
Altın Pasaport Yerine Altın Vize

Rum yönetimi, yurt dışından yüksek yaşam standardına sahip yatırımcıları ve merkezlerini Güney Kıbrıs’a taşımak isteyen yabancı şirketleri cezbetmek için vergi indirimi programı başlattı.

Haravgi haberi “Yurt dışından Golden Boyslara (Altın Çocuk) ‘Altın’ Pasaport Yerine ‘Altın’ Vize Verecekler… Mevcut Planla Toplam 15 Milyon Euro Vergi İndirimi Verildi’” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis tarafından dün ilan edilen yeni programda, taliplerin sahip olması gereken gelir düzeyi, bugün geçerli olan 100 bin Euro’dan 55 bin Euro’ya indirildi, halen 10 yıl olan yüzde 50 vergi indirimi de 15 yıla çıkarıldı.

Açıklamaya göre vergi indirimi süresine getirilen 5 yıllık uzatmanın, 55 bin Euro karşılığında, Güney Kıbrıs’ta işe başlamalarından önce 12 ay sürekli yurt dışında olmaları şartı ile mevcut (gazetenin ifadesiyle) “altın çocuklara” da tanınacak. Yeni avantajlı vergi çerçevesine girmeleri için yeni işe başlayacaklara 2 yıl, mevcutlara da 6 ay vergi muafiyeti uygulanacak. Kapsam dâhilindeki ilgililere ve eşlerine ikamet ve çalışma izni verilecek. Bunlara ilaveten, merkezlerini Güney Kıbrıs’a taşımak isteyen şirketler için tüm resmi işlemlerini bir merkezde yürütebileceği “one-stop shop” uygulanacak.

Gazete daha önce Rum meclisine sunulan verileri kaynak göstererek mevcut plan çerçevesinde yıllık geliri 100 bin Euro ve üzerinde olan 664 “golden boy”a15 milyar Euro’nun üzerinde vergi indirimi yapıldığını ve bu uygulamadan yararlananların büyük çoğunluğunun Güney Kıbrıs’a daha çok banka ve şirketler hesabına kredi satın almak üzere gittiğini kaydetti.

Habere göre Maliye Bakanı Petridis bu programın AB’deki en rekabetçi programlarından biri olduğunu, halihazırda, yerleşmek ve merkezlerini taşımak için Güney Kıbrıs’ı tercih eden ileri teknoloji şirketlerinden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Petridis Güney’e yerleşecek çalışan ve şirketlerin vergi tabanını, dolayısıyla devlet gelirlerini genişleteceği değerlendirmesinde de bulundu.

Alithia da haberi “Yerli ve Yabancı Yatırımcılar İçin Vergi Düzenlemesi Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nca Onaylandı” başlığıyla aktardı.

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