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Altın pasaportlarla ilgili inceleme

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Rum Meclisi’nde dün, Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınan “altın pasaportların” tedarikçilerinin (avukatlık ve denetim büroları) isimlerinin bulunduğu listenin okunduğu bildirildi.
Altın pasaportlarla ilgili inceleme

Rum Meclisi’nde dün, Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınan “altın pasaportların” tedarikçilerinin (avukatlık ve denetim büroları) isimlerinin bulunduğu listenin okunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, listenin AKEL Milletvekili İrini Haralambidu tarafından meclis denetimi maksadıyla talep edildiğini ve Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun da listeyi Haralambidu’ya ilettiğini yazdı.

Gazete, 286 sorunlu “altın pasaport”un (86’i yatırımcılara, 200’ü de bu yatırımcıların ailesine verilmiş olan pasaportlar) arkasında 40 tedarikçi bulunduğunu ve Meclis Kurumlar Komitesi’nde konuyla ilgili inceleme başlatılacağını kaydetti.

-“Altın pasaportlar” ile ilgili dördüncü dava bugün görülüyor

Gazete, bir diğer haberinde ise, “altın pasaportlar” ile ilgili dördüncü davanın bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde görüleceğini yazdı.

Haberde, iddianamede 8 özel ve 2 tüzel kişilik bulunduğu kaydedilirken, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

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