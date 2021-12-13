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Altın Patiler’den köpek maması fiyatlarına tepki!

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Altın Patiler Derneği mama fiyatlarına tepki gösterdi:
Altın Patiler’den köpek maması fiyatlarına tepki!

Altın Patiler Derneği'nin açıklaması:

Sadece bir ıslak mama ..

Geldiği fiyat kabul edilir gibi değil!

Dövizle vergi ile alakası yok bunun bu resmen abartı!

İşletmeler denetlenmiyor mu?

Bazı yerde 15.99 olan mama bazı yerde 25 tl bazı yerde 41.99 bu nasıl oluyor?!

Alamayalım mı? Ac mı kalsınlar ? Zaten imkanlar dahilinde bile yetemiyorken hic mi yetemeyelim?!

Köpek mamamız azaldı! Kedi mamamız bitti tükendi artan fiyatlar mama bagıslarımızı da etkiledi! Peki biz ne yapalım? Bu cocuklara nasıl bakalm nasıl yetelim???</div><div class=

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