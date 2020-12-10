Altın Piyasasında Son Durum ( 10 Aralık 2020 Perşembe )

ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 460,30 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 460,22 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 756,10 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 747,90 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.012,70 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.991,70 TL