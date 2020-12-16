Altın Piyasasında Son Durum ( 16 Aralık 2020 Çarşamba )

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 16 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 469,02 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.052,37 liradan işlem görüyor. İşte, 16 Aralık 2020 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
467,00
469,02
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
468,07
468,16
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.856,89
1.857,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
748,91
765,43
YARIM ALTIN FİYATI
1.493,14
1.530,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.995,65
3.052,37
ATA ALTIN FİYATI
3.082,68
3.160,50
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