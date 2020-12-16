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Altın Piyasasında Son Durum ( 16 Aralık 2020 Çarşamba )

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16 Aralık Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
Altın Piyasasında Son Durum ( 16 Aralık 2020 Çarşamba )

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 16 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 469,02 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.052,37 liradan işlem görüyor. İşte, 16 Aralık 2020  altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

467,00

469,02

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

468,07

468,16

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.856,89

1.857,42

ÇEYREK ALTIN FİYATI

748,91

765,43

YARIM ALTIN FİYATI

1.493,14

1.530,87

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.995,65

3.052,37

ATA ALTIN FİYATI

3.082,68

3.160,50

 

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