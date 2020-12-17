Altın Piyasasında Son Durum ( 17 Aralık 2020 Perşembe )

ABD başkanlık seçimleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları hareketlenmeye devam ediyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 17 Aralık 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? 17 Aralık 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesi altın fiyatları oldukça hareketlendi.. Peki Kapalıçarşı canlı 17 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 17 Aralık 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 467,84 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.03 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **17 Aralık 2020 Perşembe gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 467,71 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 467,64 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.864,64 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 766,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.03 hareketli başladı. Peki **17 Aralık 2020 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 765,80 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 757,10 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.051,90 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.2 artışla başladı.**17 Aralık 2020 Perşembe bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.051,40 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 3.024,10 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.864,64 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.