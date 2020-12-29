  • BIST 1.447
  • Altın 449,425
  • Dolar 7,4363
  • Euro 9,1103
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Altın Piyasasında Son Durum ( 29 Aralık 2020 Salı )

» »
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 451,19 liradan işlem görüyor.
Altın Piyasasında Son Durum ( 29 Aralık 2020 Salı )

Yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Çeyrek altın ise 736,50 liradan işlem görüyor. İşte 29 Aralık altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

448,59

451,19

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

450,38

450,46

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.880,64

1.881,31

ÇEYREK ALTIN FİYATI

720,54

736,50

YARIM ALTIN FİYATI

1.436,71

1.472,99

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.882,42

2.936,97

ATA ALTIN FİYATI

2.974,32

3.049,48

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"26 Aralık 2020 Cumartesi 19:17
  • İngilizlerden Tahmin: Türkiye Dünyada Küme Düşecek, Çin 2028’de ABD’yi Geçecek26 Aralık 2020 Cumartesi 14:35
  • Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (26 Aralık 2020 Cumartesi)26 Aralık 2020 Cumartesi 9::6:
  • Bu Hafta Altın Ve Döviz Kaybettirdi26 Aralık 2020 Cumartesi 09:35
  • Altın Piyasasında Son Durum (25 Aralık 2020 Cuma)25 Aralık 2020 Cuma 09:21
  • Faiz yükseldi döviz yatay seviyeye döndü!24 Aralık 2020 Perşembe 14:47
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (23 Aralık 2020 Çarşamba)23 Aralık 2020 Çarşamba 09:28
  • Dolar, Euro, altın... Piyasalar yükselişini sürdürüyor!22 Aralık 2020 Salı 11:55
  • Altın Piyasasında Son Durum ( 22 Aralık 2020 Salı )22 Aralık 2020 Salı 09:35
  • Koronavirüs Piyasaları Da Etkiledi: Dolar’ı Yükseltti, Euro’yu Düşürdü22 Aralık 2020 Salı 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti