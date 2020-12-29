Altın Piyasasında Son Durum ( 29 Aralık 2020 Salı )

Yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Çeyrek altın ise 736,50 liradan işlem görüyor. İşte 29 Aralık altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
448,59
451,19
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
450,38
450,46
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.880,64
1.881,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
720,54
736,50
YARIM ALTIN FİYATI
1.436,71
1.472,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.882,42
2.936,97
ATA ALTIN FİYATI
2.974,32
3.049,48
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