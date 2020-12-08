Altın Piyasasında Son Durum ( 8 Aralık 2020 Salı )

ABD başkanlık seçimleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı toplantısı ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları hareketlenmeye devam ediyor.

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 469,02 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 468,91 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 768,10 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 759,30 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.060,80 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 3.037,60 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.868,27 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.