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Altın Portakal'da en iyi film ödülü Hayaletler filminin oldu

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Altın Portakal Ödülleri'nin 57.cisi Antalya'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Altın Portakal'da en iyi film ödülü Hayaletler filminin oldu

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Azra Deniz Okyay'ın yaptığı, yapımcılığını da Dilek Aydın'ın üstlendiği "Hayaletler" filmine verildi.

Festivalin En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 5 oyuncuya verildi. "Çatlak" filminde rol alan Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay ödülü paylaştı.

Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise "Gelincik" filmindeki rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan'a verildi.

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