Altın rekor seviyeye yakın

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından gelen ertelemelerin belirsizliği artırdığı ve güvenli liman talebini desteklemesiyle rekor seviyeye yakın sabit kaldı.

Altın, Pazartesi günü ons başına 2.830 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve ardından Trump’ın Kanada ve Meksika’ya karşı yüzde 25’lik vergileri bir ay durduracağını söylemesinin ardından kazanımlarını azaltarak yüzde 0,6’lık bir artışla kapandı. Ani dönüş, doların iki yıldan uzun süredir en yüksek seviyesinden geri çekilmesine neden oldu ve bu da değerli metali çoğu alıcı için daha ucuz hale getirdi.

Piyasalarda ne olacağı konusunda hala çok fazla tedirginlik var ve bu da altının cazibesini artırıyor. Washington, Salı gününden itibaren ABD’de Çin ithalatına yüzde 10’luk bir gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor, ancak Trump önerilen vergiler hakkında Pekin ile görüşeceğini söyledi.

En büyük sorular arasında, ABD ekonomisinin bir ticaret savaşına karşı ne kadar dayanıklı olacağı ve tarifelerin enflasyonu yeniden ateşlemesi durumunda para politikası üzerindeki dalgalanma etkileri yer alıyor. Fed geçen ay faiz indirimlerini durdurdu ve yeni yönetimin politikalarıyla ilgili olarak “bekle ve gör” yaklaşımını benimsedi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:14 itibarıyla ons başına yüzde 0,1 düşüşle 2.813,37 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki altı seansta yüzde 1,1 yükseldikten sonra yüzde 0,2 düştü. Gümüş gerilerken, platin ve paladyum yükseldi.