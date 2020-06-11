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Altın vadelileri Powell'ın açıklamaları sonrası yükseldi

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Altın vadelileri Powell'ın açıklamaları sonrası yükseldi
Altın vadelileri Powell'ın açıklamaları sonrası yükseldi

Altın vadeli kontratları, ABD merkez bankası Fed'in Koronavirüs pandemisininin meydana getirdiği hasardan toparlanmaya destek sağlamak için gösterge faizi uzun bir süre düşük tutacağı ve güçlü teşviklerini sürdüreceği taahhüdünde bulunması ve yatırımcıların ABD'nin bazı eyaletlerinde Koronavirüs salgınının tekrar ortaya çıktığına ilişkin işaretleri takip etmesi ile birlikte ralli yaptı.

Geleneksel güvenli liman varlığı altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü politika yapıcıların gösterte faizi sıfır seviyesi yakınında tutma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fed'in "ne kadar sürerse sürsün, yapabileceğimiz ne varsa yapacağız" taahhüdünde bulunduğunu söylemesinin ardından yukarı yönde hareket etti. Neredeyse tüm yetkililer faizin 2022 yılının sonuna kadar sıfır seviyesi yakınında tutulacağı tahmininde bulundu ve merkez bankası ayrıca mevcut tahvil alım hızının en azından devam ettirileceğini de kaydetti.

Altın 2020 yılında, Koronavirüsten dolayı uygulanan kısıtlamaların büyümeyi durma noktasına getirmesi ve daha önce görülmemiş büyüklükteki teşviklerin devreye sokulması ile birlikte yüzde 14 yükseldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 daralacağı tahmininde bulundu ve Dünya Bankası'nın daralma tahminini de aşarak daha kötü bir tablo çizdi. Öte yandan, ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en üst düzey yetkilisi Anthony Fauci, Teksas, Florida ve Kaliforniya'dan endişe verici verilerin gelmesinin ardından Koronavirüs pandemisinin bitmekten oldukça uzak olduğu uyarısında bulundu.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, e-posta yoluyla yaptığı değerlendirmede, "Ultra gevşek para politikalarının altın için pozitif olmasının sebebi, bu politikaların uzun vadeli ABD reel faizleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması," dedi ve "Bu durum, altının ABD'nin faiz getirili varlıkları karşısında cazibesini etkili bir şekilde artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Vadeli altın kontratları Comex piyasasında yüzde 1.7 yükselerek ons başına 1,749.80 dolara kadar çıktıktan sonra Singapur saati ile 11:41'de 1,742.50 dolar seviyelerine geldi. Spot altın, Çarşamba günü ABD Hazine tahvil faizleri ve dolardaki düşüşün desteği ile yüzde 1.4 tırmandıktan sonra yüzde 0.3 aşağıda işlem görüyor.

UBS AG emtia ve Asya Pasifik paraları başkanı Dominic Schnider, Bloomberg Television'a yaptığı değerlendirmede, "Faizlerin uzun süre bulundukları yerde kalmaları ve aynı zamanda, reel faiz beklentilerinin potansiyel olarak daha negatife dönmesi ile birlikte, altının ons başına 1,800 dolar seviyesine yükselmesi için koşullar hala burada" dedi.

Bu haftaki Fed toplantısı öncesi, Goldman Sachs Group Inc. de altının önümüzdeki 12 aylık dönemde 1,800 dolar seviyesine çıkabileceği tahmininde bulundu. Bu seviye, vadelilerin bu yılın başlarında gördüğü ve 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi işaret eden zirvenin biraz üzerinde.

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