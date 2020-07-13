Altın, virüs endişeleri ile yükseldi

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD'de Koronavirüse ilişkin gelişmelere ve Pazartesi günü hisse senetlerinde görülen yükselişlere çevirmeleri ile birlikte hafifçe tırmandı.

ABD'de Koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 56,000 artarak 3.27 milyona yükseldi. Bu artış bir haftalık günlük ortalamanın altında kaldı. Buna karşın, Florida 15,000'in üzerinde yeni vaka ile tüm ABD eyaletleri arasında günlük rekora ulaştı ve Güney Carolina rekor sayıda pozitif vaka oranına sahipti. New York kenti Pazar günü ilk kez sıfır vaka ve ölüm sayısı açıkladı. ABD'nin dışında, dünyanın bazı kısımlarındaki yeni vaka sayılarındaki artışlar kısıtlamaların tekrar uygulamaya koyulmasına yol açıyor ve bu da küresel ekonomik toparlanmanın hızına ilişkin endişeleri artırıyor.

Asya hisse senetleri Pazartesi günü, yatırımcıların dikkatlerini firmaların pandemi karşısında nasıl bir sınav verdiklerini anlayabilmek için kâr sezonunun başlangıcına çevirmeleri ile birlikte yükseldi.

Spot altın, beş hafta üst üste yükseldikten sonra yüzde 0.3 değer kazanarak Singapur saati ile 09:13'te ons başına 1,803.83 dolara ulaştı.

Spot gümüş yükselişini ikinci güne taşıdı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti.

AxiCorp baş piyasa stratejisti Stephen Innes, "Covid-19 temel katalizör olmaya devam ediyor, ticarette ya da jeopolitik risklerde herhangi bir artış altının yükselmesine neden olabilir," dedi ve "Halen, yükseliş öncesi, piyasa bu yılki rallinin ardından, biraz soluklanarak konsolide olma ihtiyacı duyabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada izlenecek önemli olaylar şöyle:

*Yatırımcılara göre, Koronavirüse ilişkin etkili bir tedavinin yakında gerçekleşebileceği beklentisi ile ABD hisse senetlerinde görülen Cuma günkü yükseliş, muhtemelen bugün direksiyonda boğaların olmasına neden olacak.

*Yüzbinlerce Hong Kong'lu, demokrasi yanlısı muhaliflerin düzenleyeceği iki günlük seçimlerden dolayı, sosyal mesafe tedbirlerinin gevşeyeceği ve yeni güvenlik yasası dolayısıyla olayların çıkabileceğinden endişeli.

*ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan 1. faz ticaret anlaşmasının değiştirilmesinin düşünülmediğini söyledi.

*Avino Silver & Gold Mines, yaptığı açıklamada, kendisine ait Avino madenine girişlerin sendikasızlaştırılmış işçiler tarafından bloke edildiğini duyurdu.