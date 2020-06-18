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Altın virüs endişeleri ve Powell'ın yorumları ile yatay seyretti

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Altın virüs endişeleri ve Powell'ın yorumları ile yatay seyretti
Altın virüs endişeleri ve Powell'ın yorumları ile yatay seyretti

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerin, Koronavirüs salgınının yeniden canlanma riskine ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın mali desteğe ilişkin yorumlarına çevirmeleri ile birlikte sakin bir seyir izledi.

Altın, ABD'nin aralarında Teksas, Florida ve Arizona'nın da bulunduğu bazı eyaletlerinin yeni vaka sayısında sıçrama olduğunu rapor ettikleri bir ortamda, salgının yeni dalgasına ilişkin endişelerin artmasından destek buldu. Çin'in başkenti Pekin'de artan vaka sayısı Devlet Başkanı Xi Jinping için yeni bir test oluşturuyor.

Spot altın fazla değişmeyerek Singapur saati ile 11:57'de ons başına 1,726.06 dolarda kaldı. Metal yıl başından bu yana yüzde 14 değer kazandı.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yatay seyrederken, platin yüzde 0.8 düştü ve paladyum yüzde 0.9 yükseldi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Oanda Corp. Asya Pasifik'ten sorumlu kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Altının fiyat hareketi, riskten kaçınma ortamında bile, uzun vadeli yatırımcıların sabırlı olmayı seçtiğini, piyasayı yukarı itmekten ziyade düşüşlerde alım yaptıklarını işaret ediyor," dedi ve "Her iki tarafın da altının kendi tercih ettikleri seviyelere gelmesini beklemelerinden dolayı, son bir kaç haftadır görülen bant seyri devam bir süre daha devam edecek gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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