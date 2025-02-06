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SON DAKİKAABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" açıklamaları dünyada şaşkınlık yarattı

Altın yatay seyrediyor

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Altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra güvenli liman talebinin desteklenmesiyle rekora yakın yatay seyrediyor.
Altın yatay seyrediyor

Altın rekor seviyeyi aştıktan sonra artan ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebini destekliyor.

Külçe altın Çarşamba günü yüzde 0,9 artarak ons başına 2.870 doların yakınında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Gazze’yi ele geçirebileceğini söylemesinin ardından, danışmanlarının yumuşatmaya çalıştığı bir yorum yaptı. Ayrıca, İran ile yeni bir nükleer anlaşma üzerinde çalışmaya başlamak istedini belirtti. Washington’ın ayrıca önümüzdeki hafta Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını sona erdirmek için bir plan sunması bekleniyor.

ABD-Çin ticaret savaşının sonuçları ve Trump’ın diğer ülkelere vergi koyma olasılığı hakkındaki endişeler de külçe altının belirsiz zamanlarda güvenli liman rolünü destekliyor. Dünya Altın Konseyi, altının bu yıl yüzde 9 yükseldiğini ve dünya merkez bankalarının bu kıymetli metale olan iştahının yavaşlama belirtisi göstermediğini söyledi.

Piyasalar ayrıca tarifeler enflasyonu yeniden ateşlerse Fed’in para politikası için herhangi bir dalgalanma etkisi olup olmadığını görmek için bekliyor. Çarşamba günü yayınlanan bir rapor, hizmetlere yönelik beklenenden zayıf bir talep olduğunu gösterdi ve Amerikalılar kemerlerini sıktıkça önümüzdeki aylarda faaliyetin yavaşlayabileceğini öne sürdü.

Spot altın, Çarşamba günü 2.882,36 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra Singapur’da saat 09:52 itibarıyla ons başına yüzde 0,1 artarak 2.869,94 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki iki seansta yüzde 0,9 düştükten sonra yüzde 0,1 düştü. Gümüş, platin ve paladyum hepsi yükseldi.

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