Altın yeni haftaya 3 ayın zirvesinde başladı

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi, perakende satışlarının Nisan ayında değişiklik göstermemesi sonrasında geriledi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte yüzde 1,70 seviyesine kadar ulaşan tahvil faizi, perakende verisi sonrasında yüzde 1,61’e kadar geriledi.

Doların en çok kullanılan on para birimine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, enflasyon verisinden sonra yüzde 0,8 yükselişle 1.128 seviyesine kadar ulaştıktan sonra yeni haftaya 1.122 seviyesinde başladı.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.810 dolara kadar geriledikten sonra beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisiyle 1.853 dolara kadar yükseldi. Yeni haftaya 10 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyede başlayan ons altın, geçen haftayı yüzde 0,66 yükselişle kapattı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL kurunun geçen haftayı yüzde 2 civarında yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerine çıkarak 6 ayın zirvesinde bulunuyor. Geçen hafta yüzde 3’ten fazla yükseliş kaydeden gram altın, yeni haftaya 502 TL civarında başladı.