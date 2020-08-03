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Altın yeni haftaya da rekorla başladı

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Altın yeni haftaya da rekorla başladı
Altın yeni haftaya da rekorla başladı

Yükselişini sürdüren altın haftaya rekorla başladı. Ons altın 1.985 dolarla, gram altın ise 446 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 443 liradan, çeyrek altın 726 liradan, cumhuriyet altını ise 2.959 liradan satılırken, ons altın da 1.973 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, haftaya rekorla başladı.

Geçen hafta 1.983 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1.985 dolara taşıdı. Geçen haftayı yüzde 0,73 kazançla 443,15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da bugün uluslararası piyasalarda 446 lirayla rekor seviyeyi gördü.

Saat 12.20 itibarıyla altının gram fiyatı 442,8 liradan, ons altın ise 1.973 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 liradan, cumhuriyet altını ise 2.959 liradan satılıyor.

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