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Altın yeni rekor seviyeleri test ediyor

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Altın, Trump’ın gümrük vergisi tehditleri nedeniyle karşılaştığı güvenilir liman alımlarının ardından rekor seviyelere tırmandı.
Altın yeni rekor seviyeleri test ediyor

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya gümrük vergisi koyma tehditlerini tekrarlamasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara akın etmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Külçe altında, fiyatlar Perşembe günü yüzde 1,3 artarak Ekim ayında belirlenen önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aştıktan sonra yüzde 0,2’ye kadar daha yükseldi ve ons ​​başına 2.799,65 dolara çıktı. Bu artış, Trump’ın 1 Şubat’ta Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara yüzde 25 vergi koyacağını tekrar etmesinin ardından geldi. Trump, ayrıca Çin’i bir seviye belirtmeden gümrük vergileriyle tehdit etti.

Altın arka arkaya 5 haftadır yükseliyor

Beşinci ardışık haftalık artışına doğru giden kıymetli metal, Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin ekonomik büyümeyi baltalayabilecek ticaret savaşları korkularını artırmasıyla güvenli liman talebinden faydalandı. Ayrıca, vergileri azaltma ve göçü elden geçirme vaatlerinin ABD maliyesini aşındırıp enflasyonu yeniden canlandırabileceği yönünde endişeler de altına detsek veriyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü ABD merkez bankasının yeni yönetimin politikalarının olası etkisi konusunda “bekle ve gör” modunda olduğunu söyledi.

Fed’in Açık Piyasa Komitesi bu hafta faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmedi ve daha düşük enflasyona doğru ilerlemenin sabırlı bir yaklaşımı gerektirdiğini belirtti. Öte yandan yatırımcılar bugün, Fed’in tercih ettiği bir enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları endeksine odaklanacak. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre, fiyat artışlarının küçük bir hızlanma göstermesi bekleniyor.

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